Фетисов – о матче со сборной Швеции: Главное – кто справится с нервами и совладает с эмоциями

Двукратный олимпийский чемпиона Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча молодежных сборной России и Швеции на групповом этапе чемпионата мира.

«В игре с Швецией будет главную роль будет играть то, кто справится с нервами лучше и совладает с эмоциями. Во главу угла нужно ставить организацию игры и дисциплину, как игровую, так и личную. Но повторюсь, ребята молодые, от эмоций никуда не денешься.

Встреча со Швецией будет похожа на игру плей-офф и лучше избежать проблем. Если идти до конца, нужно обыгрывать всех и минимизировать риски. С другой стороны, этому сопутствует хорошая подготовка. Будем желать ребятам победы, они очень стараются», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Добавим, что среду, 30 декабря россияне разгромили со счетом 7:1 команду Австрии и досрочно вышли в плей-офф.