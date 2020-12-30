Ковальчук дебютирует за «Авангард» в матче против «Куньлуня»

Стало известно о том, когда состоится дебют нападающего «Авангарда» Илья Ковальчука за омский клуб.

37-летний россиянин попал в состав команды на сегодняшний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем», который стартует в 16:00 мск. Отмечается, что форвард выйдет на лед в третьем звене и составит тройку нападающих с Александром Хохлачевым и Кириллом Семеновым.

На данный момент «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 39 играх.