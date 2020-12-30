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30 декабря 18:34

Дебютный гол Ковальчука не помог «Авангарду» дома победить «Куньлунь»

«Авангард» на своей домашней арене уступил «Куньлуню» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Один из авторов заброшенных мячей омской команды стал нападающий Илья Ковальчук, отметившийся голом на 36-й минуте. Также по забитой шайбе отличились Рид Буше (20) и Павел Дедунов (36). У соперника голы забили Итан Уэрек (6), Антон Лазарев (24) и Райан Спроул (60).

В серии буллитов победу гостям принес точный бросок Хантера Шинкарука.

«Авангард» с 55 очками остался на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Пекинская команда идет на 11-м месте с 27 очками.

3 января омичи сыграют в гостях против минского «Динамо», а двумя днями позже «Куньлунь» дома встретится с «Северсталью».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Уэрек, 05:03 - 0:1. Буше (Береглазов), 19:06 - 1:1 (мен). Лазарев (Спроул, Монахов), 23:32 - 1:2. Ковальчук, 35:10 - 2:2. Дедунов (Хохлачев, Емелин), 35:50 - 3:2. Спроул (Мозик, Лещенко), 59:25 - 3:3. Шинкарук, 65:00 - 3:4.

Вратари: Грубец – Смит

источник: «Советский спорт»
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