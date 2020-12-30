Дебютный гол Ковальчука не помог «Авангарду» дома победить «Куньлунь»

Один из авторов заброшенных мячей омской команды стал нападающий Илья Ковальчук, отметившийся голом на 36-й минуте. Также по забитой шайбе отличились Рид Буше (20) и Павел Дедунов (36). У соперника голы забили Итан Уэрек (6), Антон Лазарев (24) и Райан Спроул (60).
В серии буллитов победу гостям принес точный бросок Хантера Шинкарука.
«Авангард» с 55 очками остался на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Пекинская команда идет на 11-м месте с 27 очками.
3 января омичи сыграют в гостях против минского «Динамо», а двумя днями позже «Куньлунь» дома встретится с «Северсталью».
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