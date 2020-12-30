«Барыс» в овертайме вырвал победу у «Металлурга»

Хоккеисты «Барыса» в овертайме переиграли «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе казахстанского клуба заброшенными шайбами отметились Мэтт Фрэттин (13-я минута) и Диллон Хитерингтон (24), у российской команды отличились Николай Голдобин (38) и Егор Яковлев (60).

В овертайме победный бросок на счету Фрэттин (63).

После этой игры «Барыс» набрал очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», имея в активе 51 очко, занимает на «Востоке» третье место.

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