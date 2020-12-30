Олег Знарок: Хотели реабилитироваться после 0:6, но, видимо, чрезмерное желание и подвело

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение команды в домашнем матче против рижского «Динамо» (2:5).

- Совершили очень много непонятных ошибок, наверное, из-за этого так игра и сложилась. Практически в большинстве пропустили непонятный гол, но желание было. Видно, что после 0:6 хотели реабилитироваться, но, видимо, чрезмерное желание и подвело. Это пятая игра через день, играет один состав, возможно, появилась усталость, - приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой встречи «Динамо» набрало 19 очков и расположилось на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 44 очка, занимает на «Западе» седьмую строчку.