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30 декабря 19:12

Петерис Скудра: Надеюсь, в следующем году будем играть также ярко, как сегодня со «Спартком»

Латвийская команда, обыграв красно-белых, прервала свою серию поражение из шести матчей.

Главный тренер рижского «Динамо» прокомментировал победу команды в выездном матче со «Спартаком» (5:2).

- Готовились, знали, что противник выйдет злым. И мы были злые. Реализация моментов была на хорошем уровне, этого не хватало в предыдущих матчах, чтобы играть более успешно. Тем не менее, сегодня готовы были играть до конца, не бояться, сражаться и биться. Нам удалось забить хорошие голы, ребята здорово сыграли в меньшинстве, блокировали броски. Хочу поблагодарить всех болельщиков нашей команды за поддержку, которую они нам оказывают. Поздравляю всех с наступающими праздниками, будем надеяться, что в следующем году будем играть также ярко, как сыграли сегодня, - приводит слова Скудры пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой встречи «Динамо» набрало 19 очков и расположилось на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 44 очка, занимает на «Западе» седьмую строчку.

источник: ХК «Спартак»
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