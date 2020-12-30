Боб Хартли: Ковальчук изъявил желание сыграть с «Куньлунем», наша задача – подвести его к плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Куньлуня» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что омская команда вела в счете вплоть до последней минуты третьего периода, однако гости смогли сравнять счет и добиться победы в серии буллитов.

– Снова тяжелая концовка получилась. Могли забивать в овертайме, но не использовали свои моменты. У нас есть два дня, чтобы перестроиться и подготовиться к выездной серии. Мы провели собрание с тренерским штабом, с самим Ильей. Решили попробовать выпустить его, он сам изъявил желание играть. У нас нет в запасе целого сезона, чтобы ждать, пока он вернёт форму. Наша задача – подвести его к плей-офф, – цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

«Авангард» с 55 очками остался на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. 3 января омичи сыграют в гостях против минского «Динамо».