Алексей Ковалев: «Куньлунь» не делал особый упор на Ковальчука

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором его команда обыграла «Авангард» со счетом 4:3.

– Матч был нелегким. Хорошо начали, но соперник наказал нас за ошибки. Рад за ребят, что нашли в себе силы. Нужно было хорошо закончить год. Не делали особо упор на Ковальчука. Если ребята будут выполнять план игры, то нам не очень важно, кто выходит в какой пятерке у соперника. Удачи Илье в «Авангарде», через четыре-пять матчей он наберет форму. Он знает, что делает, он опытный игрок, – цитирует Ковалева пресс-служба КХЛ.

«Куньлунь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков. 5 января пекинский клуб дома встретится с «Северсталью».