«Торпедо» на своем льду переиграло «Локомотив» (видео)

Хоккеисты «Торпедо» взяли верх над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:5.

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Джордан Шварц (7-я минута), Семен Ручкин (14), Сергей Гончарук (16), Энди Миле (35), Иван Чехович (36) и Антон Шенфельд (47). У ярославского клуба отличились Егор Коршков (6), Михаил Беляев (14), Георгий Иванов (23), Никита Черепанов (30) и Атте Охтамаа (43).

После этой игры «Торпедо» набрало 47 очков и расположилось на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив», имея в активе 53 очка, занимает на «Западе» четвертое место.