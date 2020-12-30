Московское «Динамо» в гостях одержало победу над «Витязем» (видео)

Хоккеисты «Динамо» (Москва) обыграли «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе москвичей заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски (23-я минута), Вадим Шипачев (34), Владислав Ефремов (39), Даниил Тарасов (45) и Юусо Хиетанен (47), у подмосковной команды отличился Каспарс Даугавиньш (55).

Отметим, что нападающий «Динамо» Вадим Шипачев набрал в этой встрече 2 (1+1) очка и вышел на первое место по результативности в истории бело-голубых в КХЛ. На счету капитана москвичей стало 197 очков в форме клуба. Таким образом, он обогнал Дениса Кокарева, в активе которого 196 баллов за результативность.

После этой игры «Динамо», набрав 54 очка, расположилось на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь», имея в активе 41 очко, занимает на «Западе» девятое место.