Дубли Галимова и Шмелева помогли «Сочи» обыграть «Северсталь» (видео)

Хоккеисты «Сочи» обыграли «Северсталь» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:2.

В составе сочинской команды заброшенными шайбами отметились Ансель Галимов (11-я и 48-я минуты), Никита Феоктистов (14), Игорь Руденков (15) и Сергей Шмелев (37 и 40), у череповецкого клуба отличились Егор Морозов (22) и Якоб Берглунд (29).

После этой игры «Сочи» набрал 30 очков и расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 45 очков, занимает на «Западе» шестое место.