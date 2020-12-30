Владимир Крикунов: Думаю, что «Динамо» может играть еще сильнее

Главный тренер «Динамо» (Москва) прокомментировал победу команды в матче с «Витязем» (5:1).

- Попросили ребят сыграть сегодня строго, так же как и в матче со «Спартаком», постараться не дать противнику убегать в контратаки в численном большинстве. Ребята старались, выполнили задание на игру, хорошо использовали большинство.

Думаю, что мы можем играть еще сильнее, когда у нас соберется весь состав, на сегодняшний день с нами нет еще пяти человек. Хорошо, что выиграли, но в каком состоянии находятся эти команды, с которыми мы играли. Поэтому, может, это удача или стечение обстоятельств, - приводит слова Крикунова пресс-служба бело-голубых.

Добавим, что после этой игры «Динамо», набрав 54 очка, расположилось на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь», имея в активе 41 очко, занимает на «Западе» девятое место.