Дэвид Немировски: С «Локомотивом» получилась очень интересная игра в канун Нового года

Главный тренер «Торпедо» подвел итоги домашнего матча против «Локомотива» (6:5).

- Получилась очень интересная игра в канун Нового года. Обе команды хорошо двигались, реализовывали свои моменты. В итоге получилась хорошая трудовая победа перед Новым годом. Мне очень понравилось. Поздравляю с праздниками всех болельщиков «Торпедо», весь Нижний Новгород, - цитирует Немировски пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что после этой игры «Торпедо» набрало 47 очков и расположилось на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив», имея в активе 53 очка, занимает на «Западе» четвертое место.