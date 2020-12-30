Андрей Скабелка: Думали, что «Торпедо» уже находится за новогодним столом, а получилось все наоборот

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги выездной встречи против «Торпедо» (5:6).

- В целом, конечно, не смог я достучаться до ребят, настроить на сегодняшний матч. Это был тот момент, который нам не удалось доработать. Думали, что соперник уже находится за новогодним столом, а получилось все наоборот. Поздравляю «Торпедо» с победой, а всех болельщиков – с наступающим Новым годом!, - цитирует Скабелку пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что после этой игры «Торпедо» набрало 47 очков и расположилось на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив», имея в активе 53 очка, занимает на «Западе» четвертое место.