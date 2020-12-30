Валерий Брагин: Сегодняшняя игра с «Йокеритом» была похожа на плей-офф, очень контактная

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче против «Йокерита» (1:2).

- «Йокерит» - хорошая команда. Сегодняшняя игра была похожа на плей-офф, очень контактная. Немного реализация нас подвела, неправильные решения принимали в отдельных моментах. Но с «Йокеритом» всегда игры непростые, - приводит слова Брагина пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Добавим, что после этой игры «Йокерит», набрав 45 очков в 36 матчах, занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА, имея в активе 58 очков после 42 игр, занимает на «Западе» второе место.