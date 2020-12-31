Андрей Разин: Тяжелое поражение, скажем так, в матче с «Сочи» все сыпалось из рук

Главный тренер «Северстали» прокомментировал поражение команды в матче против «Сочи» (2:6).

– По игре – тяжелое поражение, скажем так, сегодня все сыпалось из рук в отличие от соперника, у которого многое получалось. Наверное, все-таки не настроили ребят после последней игры – 7:2 выиграли, поэтому тяжело было настроить. Тем более, солнце, море, воздух хороший – все эти сопутствующие факторы пошли нам в минус. Сочинцам-то, конечно, не привыкать к этому, а для нас это в новинку. Поэтому, я считаю, эти компоненты сказались, будем работать. Тем более, праздники, которые в этом году случались – все эти игры мы проиграли, поэтому…, - цитирует Разина пресс-служба «Сочи».

После этой игры «Сочи» набрал 30 очков и расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 45 очков, занимает на «Западе» шестое место.