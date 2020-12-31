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31 декабря 00:24

Сборная Финляндии разгромила Словакию, забросив шесть безответных шайб

Финская команда продлила свою серию без поражений на турнире до трех матчей.

Хоккеисты сборной Финляндии обыграли команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира со счетом 6:0.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль (9-я минута), Топи Ниемеля (27), Каспер Симонтайваль (29), Сантери Хатакка (47) и Самуэль Хелениус (48, 54).

Отметим, что голкипер финнов Кари Пииройнен отразил 12 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч на турнире.

После этой игры сборная Финляндии набрала девять очков в трех матчах и расположилась на второй строчке в группе А. Команда Словакии, имея в активе четыре очка после четырех игр, занимает третье место.

Молодежный чемпионат мира
Группа А

Финляндия – Словакия – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы: Лунделль (Симонтайваль, Хирвонен), 08:57 – 1:0. Ниемеля (Лунделль), 26:09 – 2:0. Симонтайваль (Лунделль, Ниемеля), 28:35 – 3:0. Хатакка (Хирвонен), 46:10 – 4:0. Хелениус (Корхонен, Петман), 47:27 – 5:0. Хелениус (Корхонен), 53:49 – 6:0.

Вратари: Пииройнен – Главай.
Броски: 50 – 12.
Штраф: 6 – 10.

источник: «Советский спорт»
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