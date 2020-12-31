Сборная Финляндии разгромила Словакию, забросив шесть безответных шайб

Хоккеисты сборной Финляндии обыграли команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира со счетом 6:0.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль (9-я минута), Топи Ниемеля (27), Каспер Симонтайваль (29), Сантери Хатакка (47) и Самуэль Хелениус (48, 54).

Отметим, что голкипер финнов Кари Пииройнен отразил 12 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч на турнире.

После этой игры сборная Финляндии набрала девять очков в трех матчах и расположилась на второй строчке в группе А. Команда Словакии, имея в активе четыре очка после четырех игр, занимает третье место.

Молодежный чемпионат мира

Группа А