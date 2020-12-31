«Вашингтон» объявил о подписании однолетнего контракта с Харой

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», контракт с 43-летним игроком обороны рассчитан на один сезон с зарплатой в 795 тысяч долларов.

- Мы очень рады, что Здено присоединился к нашей команде. Считаем, что его опыт и лидерские качества усилят нашу оборону и всю команду, - прокомментировал подписание контракта с защитником генеральный менеджер столичного клуба Брайан Маклеллан

Добавим, что Хара выступал за «Бостон» с 2006 года, являлся капитаном команды и в 2011 году выиграл Кубок Стэнли. В 1553 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за «Брюинз», «Айлендерс» и «Оттаву» Хара набрал 656 (205+451) очков.