«Мое время в качестве капитана «Брюинз» подошло к концу». Хара попрощался с «Бостоном»

«Мне и моей семье посчастливилось называть город Бостон своим домом уже более 14 лет. Недавно руководство «Бостона» сообщило мне, что они планируют двигаться вперед, делая ставку на молодых и талантливых игроков, и я уважаю их решение. К сожалению, мое время в качестве гордого капитана «Брюинз» подошло к концу.

Прежде чем начну следующую главу своей карьеры, хочу, чтобы жители Бостона знали, как я горд, что был частью «Брюинз», и как благодарен за их поддержку на протяжении многих лет. «Спасибо» не кажется достаточным для выражения моей искренней благодарности. Я всегда буду любить Бостон», - написал Хара в своем инстаграме.

Напомним, что Хара выступал в составе «Бостона» с 2006 года, являлся капитаном команды и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В 1553 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за «Брюинз», «Айлендерс» и «Оттаву» Хара набрал 656 (205+451) очков.