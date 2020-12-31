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31 декабря 08:26
автор: Артур Гичунцев

Сборная России обыграла Швецию в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021

Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Сборная России нанесла поражение команде Швеции в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

Основное время встречи завершилось вничью, а судьбу поединка команды разыграли в овертайме, где сильнее оказались подопечные Игоря Ларионова (4:3).

В составе победителей по шайбе забросили Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов, ставший автором решающего гола. У шведов отличились Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков. Команда занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.

Добавим, что соперник россиян по ¼ финала станет известен 1 января.

МЧМ-2021

Групповой этап

Квартет В

Россия – Швеция – 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 7 Афанасьев (Грицюк, Абрамов); 1:1 – 14 Костмар (Хольмстрем, Гунлер); 2:1 – 19 Амиров (Хуснутдинов, Подколзин); 2:2 – 35 Хольц (Андре, Сундсвик); 3:2 – 49 Кирсанов (Амиров, Князев); 3:3 – 59 Гунлер (Седерстрем, Хольц); 4:3 – 64 Хуснутдинов (Чистяков, Амиров)

источник: «Советский спорт»
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