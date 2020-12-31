Сборная России обыграла Швецию в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021

Сборная России нанесла поражение команде Швеции в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

Основное время встречи завершилось вничью, а судьбу поединка команды разыграли в овертайме, где сильнее оказались подопечные Игоря Ларионова (4:3).

В составе победителей по шайбе забросили Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов, ставший автором решающего гола. У шведов отличились Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков. Команда занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.

Добавим, что соперник россиян по ¼ финала станет известен 1 января.