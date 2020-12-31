Игорь Ларионов: Матч был непростым. Ожидали, что шведы будут играть в такой хоккей

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов дал комментарий после победы над командой Швеции в матче группового этапа МЧМ-2021.

«Этот матч был непростым. Мы ожидали, что шведы будут играть в такой хоккей. Я счастлив, что все выложились на все сто процентов и приложили все усилия для победы. Наши три гола в большинстве – это очень важный момент.

Мне понравилось, как ребята действовали при численном преимуществе. Эти голы помогли нам победить. Мы не думали о рекорде шведов по количеству побед на групповом этапе. Для нас это было неважно.

Чинахов идет на поправку, завтра по нему мы будем решать. Посмотрим, сможет ли он сыграть в четвертьфинале. Кирсанов хороший игрок. В июле он был у меня в лагере, были опасения на его счет. Но он проявил себя с наилучшей стороны. Кирилл имеет высокий хоккейный IQ», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков. Команда занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.