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31 декабря 09:27
автор: Артур Гичунцев

Игорь Ларионов: Матч был непростым. Ожидали, что шведы будут играть в такой хоккей

Судьбу встречи команды разыграли в овертайме.

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов дал комментарий после победы над командой Швеции в матче группового этапа МЧМ-2021.

«Этот матч был непростым. Мы ожидали, что шведы будут играть в такой хоккей. Я счастлив, что все выложились на все сто процентов и приложили все усилия для победы. Наши три гола в большинстве – это очень важный момент.

Мне понравилось, как ребята действовали при численном преимуществе. Эти голы помогли нам победить. Мы не думали о рекорде шведов по количеству побед на групповом этапе. Для нас это было неважно.

Чинахов идет на поправку, завтра по нему мы будем решать. Посмотрим, сможет ли он сыграть в четвертьфинале. Кирсанов хороший игрок. В июле он был у меня в лагере, были опасения на его счет. Но он проявил себя с наилучшей стороны. Кирилл имеет высокий хоккейный IQ», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков. Команда занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.

Добавим, что соперник россиян по ¼ финала станет известен 1 января.

источник: «Советский спорт»
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