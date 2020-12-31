«Россияне начали игру очень интенсивно». Тренер сборной Швеции – о поражении на МЧМ-2021

Главный тренер сборной Швеции Джоэл Реннмарк высказался после матча с командой России (3:4 ОТ) на групповом этапе молодежного чемпионата мира.

«Я думаю, мы сделали много хороших вещей в этом матче. Россияне начали игру очень интенсивно, но мы позже смогли забить. Мы могли больше забить. В большинстве создавали много моментов. Надеюсь, завтра с США мы сможем лучше использовать свои моменты», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков. Команда занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.

Добавим, что соперник россиян по ¼ финала станет известен 1 января.