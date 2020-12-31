«Наши сегодня настоящие молодцы!» Фетисов похвалил сборную России после победы над Швецией

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на победу сборной России в матче группового этапа МЧМ-2021 с командой Швеции (4:3 ОТ).

«Наши сегодня настоящие молодцы! Поздравляю их с этой заслуженной и волевой победой!

Я думаю, на данном этапе нет вообще никакой разницы, с кем встречаться в четвертьфинале. Словакия, Германия, да даже если бы был любой другой соперник – для наших это не должно иметь никакого значения. Все очевидно – чтобы выиграть этот чемпионат, все равно в итоге придется обыграть самых сильнейших», – цитирует Фетисова Sport24.ru.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков. Команда занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.

Добавим, что соперник россиян по ¼ финала станет известен 1 января.