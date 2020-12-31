Плющев – о победе над Швецией: Можно поздравить сборную России с проявлением характера и мастерства

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался после победы над командой Швеции (4:3 ОТ) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

«Показали все, что они могут. Зная, что шведы – серьезный соперник, ребята сделали свое дело, пускай и в овертайме. То место, которое они теперь займут, будет более комфортно, чем которое могло бы быть.

Вся команда сработала, каждый понимал цену ошибки в таком матче. Можно их поздравить с самоотверженной игрой, проявлением характера и мастерства», – цитирует Плющева Sport24.ru.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков. Команда занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.

Добавим, что соперник россиян по ¼ финала станет известен 1 января.