Официальный сайт НХЛ признал Василевского лучшим голкипером лиги

Россиянин Андрей Василевский, выступающий за «Тампу-Бэй», назван лучшим голкипером НХЛ по версии журналистов официального сайта лиги.

Он занял первое место в списке, получив 204 очка. На второй позиции – вратарь «Колорадо» Коннор Хеллебайк (196), а третьим стал Туукка Раск из «Бостон Брюинз» (179).

Добавим, что российский голкипер «Далласа» Антон Худобин занял 12-е место. В его активе 47 очков, а его соотечественник – Сергей Бобровский из «Флориды» расположился на 15-й строчке, получив 35 очков.