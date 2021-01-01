Третьяк – о матче с Германией: Сборная России выше уровнем, но это не значит, что будет легко

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался перед матчем с командой Германии в ¼ финала молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне (Канада).

«Все думают, что это будет легкой прогулкой, но у немцев дисциплинированная команда, и она с каждой игрой показывает все лучший и лучший результат. Поэтому нашим ребятам надо выходить и решать все вопросы в первом же периоде, надо подавить соперника своей атакой и мощью, чтобы у него не было иллюзий. Наша команда выше уровнем, но это не значит, что будет легко. Нельзя расслабляться, каждый матч – это как финал, в котором надо играть на победу.

Дисциплина – залог успеха, российским хоккеистам нужно быть дисциплинированными и внимательными. Кто сможет сдерживать свои эмоции, не удаляться на ровном месте, тот и победит», – цитирует Третьяка агентство «РИА Новости».