Игорь Ларионов: Такие матчи, как с Германией, непростые, так как сопернику нечего терять

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с командой Германии в ¼ финала молодежного чемпионата мира.

«Такие матчи, как с Германией, непростые, так как сопернику нечего терять. Многие вещи могут происходить неожиданно. Все мы видели, что происходило на Олимпиаде в Корее, когда Германия была на волоске от чемпионства. На чемпионате мира в Польше в 1976 году легендарная команда проиграла полякам.

Штюцле – хороший игрок, вопросов нет. Но у нас таких 25 игроков. Все будет зависеть от настроя. Вижу, что все наши ребята настроены играть в коллективный хоккей. Мы готовы к любому игроку, которые выйдет против нас», – цитирует специалиста Sport24.ru.