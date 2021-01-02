«Это плей-офф, здесь все может случиться». Форвард сборной России Пономарев – о матче с Германией

Форвард сборной России Василий Пономарев дал комментарий перед матчем против команды Германии в ¼ финала молодежного чемпионата мира.

«Первый раз слышу, что Германия – это соперник не уровня России. Это плей-офф, здесь все может случиться. Мы должны в каждом матче применять сверхусилия, чтобы идти дальше. Пока не видел игр Штюцле. Считаю, что мы как коллектив намного сильнее. Мы с ребятами верим, что это наш турнир», – цитирует игрока Sport24.ru.

Напомним, матч сборных России и Германии состоится 2 января и начнётся в 20.00 мск.