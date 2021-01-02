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02 января 14:39
автор: Артур Гичунцев

«У нас невероятный командный дух». Тренер сборной Германии высказался перед матчем с Россией

Встреча пройдет в Эдмонтоне.

Главный тренер сборной Германии Тобиас Абштрайтер оценил выступление своих хоккеистов на МЧМ-2021.

«Надеюсь, команда настроится должным образом. Нам стало намного лучше, поскольку на этом турнире сборная Германии преодолела множество трудностей, в том числе, из-за коронавируса. Думаю, у нас невероятный командный дух. Честно говоря, мы уже прыгнули выше головы. Это историческое событие», – приводит слова Абштрайтера Sportchau.

Напомним, 2 января немцы сыграют со сборной России в ¼ финала молодежного чемпионата мира. Встреча стартует в 20.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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