Названы лучшие хоккеисты КХЛ по итогам декабря

Пресс-служба КХЛ объявила имена лучших игроков по итогам последнего месяца 2020 года.

Так, лучшим вратарем признан голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко. В его активе шесть матчей и шесть побед. Он отразил 96,7% бросков, а также отыграл два «сухих» поединка.

Среди защитников отметился хоккеист минского «Динамо» Степан Фальковский. В прошлом месяце он провел девять матчей, набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности «+3».

Звание лучшего нападающего досталось форварду «Ак Барса» Стефану Да Косте. В декабре он отыграл за казанцев девять матчей и набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+2».

Наконец, лучшим новичком стал хоккеист нижегородского «Торпедо» Иван Чехович. На счету 21-летнего форварда 11 матчей и 10 (6+4) очков при показателе полезности «+7».