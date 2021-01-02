Сборная России обыграла Германию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды, в составе которой заброшенными шайбами отметились Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29). У немецкой сборной отличился Флориан Элиас (44).

Соперник российской сборной в ½ финала чемпионат мира станет известен по окончании остальных четвертьфинальных матчей.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Россия – Германия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Пономарев (Чистяков, Бардаков), 09:06 - 1:0 (мен). Башкиров (Афанасьев, Грицюк), 28:27 - 2:0. Элиас, 43:24 - 2:1.