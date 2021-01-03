«Поэтому и вышла такая тяжелая игра». Третьяк – о победе над сборной Германии

Президент ФХР Владислав Третьяк дал комментарий после победы сборной России над командой Германии (2:1) в ¼ финала молодежного чемпионата мира.

«Тяжелый матч, который напомнил игру против немцев на Олимпиаде (3:2). Все думали, что будет легкая игра, но мы снова увидели, что на таком уровне легких игр не бывает. Каждая игра – это финал, поэтому надо уважать каждого соперника.

По игре скажу, что надо было решать задачу в первом периоде, но игра перешла в вязкую игру, где немцы не давали нашим игрокам выходить в атаку. Поэтому вышла такая тяжелая игра. Но с победой, слава богу прошли дальше. Повезло ли нам в конце? Все равно наша команда сильнее, да и немцам тоже повезло в каких-то моментах, это хоккей. Самое главное, что есть победа и теперь надо настраиваться на полуфинальную игру», – цитирует Третьяка Sport24.ru.

Добавим, что в полуфинале россияне сыграют со сборной Канады. Встреча пройдет 5 января и начнется 2.00 мск.