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03 января 10:40
автор: Артур Гичунцев

Сборная США вышла в полуфинал МЧМ-2021, где сыграет с командой Финляндии

Турнир проходит в Эдмонтоне (Канада).

Сборная США обыграла команду Словакии (5:2) и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира.

В составе победителей две шайбы забросил Джон Фариначчи. Также отличились Артур Калиев, Коул Кофилд и Мэттью Бенирс. У проигравших это сделали Матей Кашлик и Доминик Сойка.

Таким образом, команда США стала соперником сборной Финляндии по полуфиналу. Их встреча состоится 5 января и начнется в 5.30 мск.

Добавим, что в другой паре встретятся сборные России и Канады. Этот матч стартует 2.00 мск.

МЧМ-2021. Эдмонтон (Канада)

Плей-офф. ¼ финала

США – Словакия – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 10 Калиев (Зеграс, Болди); 2:0 – 31 Фариначчи (Берард, Джонсон); 3:0 – 36 Кауфилд (Зеграс); 3:1 – 38 Кашлик (Коленич, Немец); 3:2 – 49 Сойка (Княжко); 4:2 – 55 Фариначчи (Бринк); 5:2 – 58 Бенирс (Бринк)

источник: «Советский спорт»
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