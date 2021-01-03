Сборная США вышла в полуфинал МЧМ-2021, где сыграет с командой Финляндии

Сборная США обыграла команду Словакии (5:2) и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира.

В составе победителей две шайбы забросил Джон Фариначчи. Также отличились Артур Калиев, Коул Кофилд и Мэттью Бенирс. У проигравших это сделали Матей Кашлик и Доминик Сойка.

Таким образом, команда США стала соперником сборной Финляндии по полуфиналу. Их встреча состоится 5 января и начнется в 5.30 мск.

Добавим, что в другой паре встретятся сборные России и Канады. Этот матч стартует 2.00 мск.

МЧМ-2021. Эдмонтон (Канада)