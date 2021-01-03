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03 января 11:16
автор: Артур Гичунцев

«Будет настоящий бой». Третьяк – о матче сборных России и Канады

Встреча состоится 5 января и начнется в 2.00 мск.

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча сборных России и Канады в полуфинале МЧМ-2021.

«Канадцы есть канадцы, играют агрессивно, хорошо катаются, слаженные звенья, не проиграли ни одного матча. Будет настоящий бой, молодежь, как вы знаете, непредсказуемая. Наши обыграли американцев, показав хороший матч, потом проиграли чехам. Здесь матч на матч не приходится, команды играют нестабильно.

Наше первое звено еще не сказало своего слова. С немцами оно не забило ничего и должно показать, что является первой тройкой. В нем собраны мастера высокого класса, надеемся, что в следующих матчах они покажут себя», – цитирует функционера ТАСС.

Добавим, что в ¼ финала россияне обыграли сборную Германии (2:1), а канадцы победили Чехию (3:0).

источник: ТАСС
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