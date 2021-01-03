«К полуфиналу волнение пройдет». Каменский оценил игру сборной России на МЧМ-2021

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался об игре россиян на молодежном чемпионате мира.

Напомним, 2 января отечественная команда обыграла сборную Германии (2:1) и вышла в четвертьфинал, где сразится с коллективом из Канады. Встреча состоится 5 января и начнется 2.00 мск.

«Надо поздравить наших ребят с победой – тяжелой победой. Теперь надо готовиться к более серьезным матчам. Думаю, в игре с Германией сказалась нервозность наших хоккеистов. Начинаются встречи навылет, поэтому не справились немножко с предыгровым волнением.

А так – старались, бились, но не хватало остроты. Нужно больше моментов и угрозы воротам. К тому же из-за потерь Чинахова и Абрамова тренерам пришлось менять звенья. Игрокам понадобилось время, чтобы притереться друг к другу.

Думаю, дальше будет лучше. Теперь ребята знают, как играть в плей-офф, и к полуфиналу волнение пройдет», – цитируют Каменского «Известия».