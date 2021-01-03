Фетисов – о матче с Канадой: Шансы хорошие, но надо будет терпеть

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался перед матчем сборных России и Канады в полуфинале МЧМ-2021.

«Игра с Германией показала, что легких соперников в матчах на вылет не бывает. Сыграли дисциплинированно, выиграли, все нормально.

Что касается полуфинального матча с Канадой, то здесь канадцы такие же фавориты, как и мы. Игра молодежных команд имеет свою специфику. Не знаю, насколько здесь преимущество своего поля будет ощутимо. Во-первых, болельщиков нет, а во-вторых, психологическое давление на канадцев будет больше. Если мы будем дисциплинированно играть, то шанс хороший. Но надо будет терпеть. В этой игре надо всем вместе терпеть.

Игорь Ларионов знает, что происходит в команде, что надо делать, как этим всем руководить, поэтому примет правильные решения. Побольше «фетисовских пасов» – и все будет хорошо!» – цитирует Фетисова Sport24.ru.

Добавим, что в ¼ финала россияне обыграли сборную Германии (2:1), а канадцы победили Чехию (3:0).