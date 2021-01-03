«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист», одержав третью победу кряду

В регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» с результатом 1:0 по итогам овертайма.
На третьей минуте дополнительной пятиминутки отличился датский защитник хозяев Филип Ларсен.
Финский вратарь «Салавата» Юха Метсола впервые в сезоне отыграл «на ноль», отразив 21 бросок хоккеистов из Екатеринбурга.
С тремя победами подряд уфимский клуб занимает третье место в Восточной конференции, набрав 53 очка в 43 матчах.
«Автомобилист» находится на шестой строчке таблицы «Востока», имея 49 очков после 40 встреч. Ранее команда Билла Питерса одержала три победы подряд.