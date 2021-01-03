«Локомотив» разгромил «Витязь», забросив семь шайб. Пулккинен сделал хет-трик

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» на своем льду разгромил «Витязь» со счетом 7:1 (2:0, 0:0, 5:1).
Финский форвард хозяев Теэму Пулккинен, забросив все три свои шайбы во второй половине третьего периода (на 52-й, 57-й и 60-й минутах). Также на его счету две результативные передачи.
Помимо Пулккинена авторами голов в составе железнодорожников стали Антон Ландер, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Михаил Беляев.
Единственная шайба «Витязя» в активе Линуса Хульстрема.
«Локомотив» занимает третье место в Западной конференции, набрав 55 очков в 40 встречах.
«Витязь» находится на девятой строчке таблицы «Запада», имея 41 очков после 41 встречи.
5 января «Локомотив» примет «Сибирь», а 8 января состоится матч «Витязь» – «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Витязь» (Подольск, Московская область) – 7:1 (2:0, 0:0, 5:1)
Голы: Ландер (Пулккинен), 08:17 – 1:0. Иванов (Рафиков), 12:57 (в меньшинстве) – 2:0. Хульстрем (Даугавиньш, Теденбю), 45:37 – 2:1. Пулккинен (Баранцев, Ткачев), 51:58 – 3:1. Каюмов (Пуллкинен, Марченко), 52:07 – 4:1. Пулккинен (Каюмов, Петерссон), 56:25 (в большинстве 5 на 3) – 5:1. Беляев (Рафиков, Алексеев), 56:55 (в большинстве) – 6:1. Пулккинен (Иванов), 59:42 – 7:1.
Вратари: Паскуале – Тодыков.