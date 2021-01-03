«Локомотив» разгромил «Витязь», забросив семь шайб. Пулккинен сделал хет-трик

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» на своем льду разгромил «Витязь» со счетом 7:1 (2:0, 0:0, 5:1).

Финский форвард хозяев Теэму Пулккинен, забросив все три свои шайбы во второй половине третьего периода (на 52-й, 57-й и 60-й минутах). Также на его счету две результативные передачи.

Помимо Пулккинена авторами голов в составе железнодорожников стали Антон Ландер, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Михаил Беляев.

Единственная шайба «Витязя» в активе Линуса Хульстрема.

«Локомотив» занимает третье место в Западной конференции, набрав 55 очков в 40 встречах.