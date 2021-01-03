ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит». Светлаков оформил дубль

В регулярном чемпионате КХЛ московский ЦСКА дома обыграл «Йокерит» со счетом 5:4 по итогам овертайма.

По ходу встречи гости из Хельсинки выигрывали 1:0 и 2:1, а далее армейцы добились перевеса 4:2. «Йокерит» отыгрался в третьем периоде, однако команда Игоря Никитина все-таки заработала два очка, поскольку на второй минуте овертайма Андрей Светлаков оформил дубль.

Свою первую шайбу он забросил во втором периоде, а авторами других голов армейцев стали Максим Шалунов, Клас Дальбек и Максим Соркин.

В составе гостей дубль на счету Джордана Шредера. Также отличились Брайан О’Нилл и Виктор Лев.

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