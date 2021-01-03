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03 января 19:45
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА в овертайме обыграл «Йокерит». Светлаков оформил дубль

Армейцы продолжают лидировать в Западной конференции.

В регулярном чемпионате КХЛ московский ЦСКА дома обыграл «Йокерит» со счетом 5:4 по итогам овертайма.

По ходу встречи гости из Хельсинки выигрывали 1:0 и 2:1, а далее армейцы добились перевеса 4:2. «Йокерит» отыгрался в третьем периоде, однако команда Игоря Никитина все-таки заработала два очка, поскольку на второй минуте овертайма Андрей Светлаков оформил дубль.

Свою первую шайбу он забросил во втором периоде, а авторами других голов армейцев стали Максим Шалунов, Клас Дальбек и Максим Соркин.

В составе гостей дубль на счету Джордана Шредера. Также отличились Брайан О’Нилл и Виктор Лев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки) – 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0)

Голы: Шредер (О’Нилл, Грант), 07:21 – 0:1. Шалунов (Попов), 16:22 – 1:1. О’Нилл (Йоэнсуу), 20:34 – 1:2. Светлаков (Телегин), 26:20 – 2:2. Дальбек (Попов, Окулов), 28:44 – 3:2. Соркин (Дальбек), 32:22 – 4:2. Лев (Хаапала, Норман), 48:13 – 4:3. Шредер (О'Нилл, Грант), 51:27 (в большинстве) – 4:4. Светлаков, 61:37 – 5:4.

Вратари: Юханссон – Линдбек (00:00 – 47:30), Калниньш (47:30 – 61:37).

источник: «Советский спорт»
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