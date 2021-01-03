«Авангард» проиграл в гостях у минского «Динамо» по итогам овертайма

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» по итогам овертайма одержало победу над «Авангардом» со счетом 5:4.

«Авангард» по ходу встречи выигрывал 1:0 и 2:1. Далее минчане выходили вперед 3:2 и 4:3, однако команде Боба Хартли дважды удалось отыграться. В итоге определять победителя пришлось в овертайме, на 54-й секунде которого Шейн Принс реализовал большинство, оформив дубль.

Свою первую шайбу американец забросил на 43-й минуте, а также в составе белорусского клуба авторами голов стали Райан Спунер, Роман Горбунов и Артем Демков.

У «Авангарда» отличились Оливер Каски, Иржи Секач, Александр Хохлачев и Рид Буше.

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