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03 января 19:48
автор: Виктор Шарафудинов

«Авангард» проиграл в гостях у минского «Динамо» по итогам овертайма

Омский клуб потерпел четыре поражения в пяти последних матчах.

В регулярном чемпионате КХЛ минское «Динамо» по итогам овертайма одержало победу над «Авангардом» со счетом 5:4.

«Авангард» по ходу встречи выигрывал 1:0 и 2:1. Далее минчане выходили вперед 3:2 и 4:3, однако команде Боба Хартли дважды удалось отыграться. В итоге определять победителя пришлось в овертайме, на 54-й секунде которого Шейн Принс реализовал большинство, оформив дубль.

Свою первую шайбу американец забросил на 43-й минуте, а также в составе белорусского клуба авторами голов стали Райан Спунер, Роман Горбунов и Артем Демков.

У «Авангарда» отличились Оливер Каски, Иржи Секач, Александр Хохлачев и Рид Буше.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Авангард» (Омск) – 5:4 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 1:0)

Голы: Каски, 21:23 – 0:1. Спунер (Колячонок), 26:48 – 1:1. Секач (Хохлачев, Емелин), 31:16 – 1:2. Принс (Соловьев, Митчелл), 42:45 – 2:2. Горбунов (Соловьев, Мосалев), 43:57 – 3:2. Хохлачев, 44:10 – 3:3. Демков (Принс), 47:47 – 4:3. Буше (Толчинский, Каски), 54:01 (в большинстве) – 4:4. Принс (Спунер, Митчелл), 60:54 (в большинстве) – 5:4.

Вратари: Фурх – Бобков.

источник: «Советский спорт»
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