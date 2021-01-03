Андрей Николишин: Может быть, уровень лидеров российской сборной не настолько высок, как мы думаем

Чемпион мира 1993 года Андрей Николишин считает, что пока лидеры молодежной команды России не оправдывают выданных им авансов.

«Если мы хотим завоевать титул, должны уметь играть с любым оппонентом вне зависимости от того, делает он ставку на оборону или на атаку, – отметил Николишин в интервью для RT. – Нужно быть готовыми проявлять тактическую гибкость, умение перестраивать игру. Тот факт, что у сборной России возникли проблемы в матчах с Чехией и Германией, свидетельствует об имеющихся недочетах, которые нужно исправлять.

Может быть, уровень лидеров российской сборной не настолько высок, как мы думаем? Нужно реально смотреть на вещи. Мы привыкли превозносить своих ребят. С одной стороны, это правильно. С другой, они должны отрабатывать выданные авансы. Пока они не оправдали их даже на десять процентов. Это вы называете ребят звездами, а на мировом уровне таковыми их не считают. Вот Штюцле – звезда мирового класса, и он своей игрой оправдывает это звание. А Амиров и Подколзин не играют ведущие роли даже в КХЛ. Держит марку только Ярослав Аскаров. Хотя и в его действиях порой чувствуется нервозность».

На четвертьфинале турнира в Эдмонтоне россияне обыграли команду Германии с результатом 2:1. В 1/2 финала Россия сыграет с Канадой. Игра состоится в ночь с 4 на 5 января по московскому времени.