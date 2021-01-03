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03 января 23:09
автор: Виктор Шарафудинов

Боб Хартли: Ковальчук безусловно будет прибавлять, но ему нужно время, чтобы адаптироваться

37-летний нападающий не набрал очков во втором матче за «Авангард», а омский клуб уступил в гостях у минского «Динамо».

Главный тренер «Авангард» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

Омский клуб уступил в столице Белоруссии 4:5 по итогам овертайма.

«Третий период получился очень результативным, обе команды здорово действовали, – цитирует Хартли официальный сайт КХЛ. – Мы проявили характер, забросили шайбу в большинстве. Но, к сожалению, схватили удаление в самом начале овертайма, и минчане нас за это наказали. Ведь они очень мастеровитые ребята. За нашу ошибку нам пришлось заплатить.

Ковальчук безусловно будет прибавлять, это ведь его вторая игра за последние 9-10 месяцев. Это очень долго. И ему нужно время, чтобы адаптироваться. Но хорошо, что у нас осталось еще 19 игр в регулярном чемпионате, чтобы он был полностью готов к плей-офф, ведь именно для этого мы и взяли его в команду.

«Динамо» — скоростная команда, имеющая отличных ребят в нападении. Не могу сказать, что мы не атаковали, но почему то старались найти какую-то идеальную комбинацию. Разыграть как-то красиво, а такое редко получается в нашем спорте. И мы в перерыве это обсудили с ребятами, и дальше уже действовали так, как должны были.

Трое нападающих в овертайме? Мы нацелены на нападение, ведь в овертайме уже одно очко у тебя есть. А второе на кону. Но к сожалению мы много очков растеряли за все прошедшие матчи в овертаймах. Мы провели собрание и решили, что если у нас не получается с одним защитником и двумя нападающими, стоит попробовать тремя нападающими».

Игра в Минске стала для Ковальчука второй после заключения контракта с «Авангардом». 37-летний нападающий дебютировал в омском клубе 30 декабря, забросив шайбу в домашнем матче против «Куньлуня», но тогда команда Хартли уступила по буллитам после ничьей 3:3 по итогам основного времени и овертайма.

источник: КХЛ
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