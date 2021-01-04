Ларионов - перед игрой с Канадой: Российские хоккеисты готовы провести лучший матч в жизни

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира против команды Канады.

«Это хорошая мотивация, если нас ставят ниже Канады. Мы верим в ребят. Они готовы провести лучший матч в жизни. Игра может повернуться в любую сторону. Мы хотим нанести канадцам первый шлепок.

В целом ребята понимают, что мы можем играть сильнее. Завтрашний матч станет индикатором того, где мы хотим быть. Давление будет больше на канадцев, чем на нас. Они все же играют дома», - цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, полуфинал Канада - Россия состоится в ночь с 4 на 5 января. Начало матча в 2:00 мск.

Канадцы на турнире в Эдмонтоне выиграли все пять своих матчей. В активе российских хоккеистов четыре победы (одна в овертайме) при одном поражении.