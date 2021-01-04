Участие Чинахова в матче с Канадой остается под вопросом

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов сообщил, что участие нападающего Егора Чинахова в полуфинале чемпионата мира против Канады остается под вопросом.

Форвард получил травму в матче группового этапа против Австрии (7:1).

«По участию Чинахова в матче с Канадой вопрос открыт, он тренируется, но дадим еще одно утро. Он чувствует себя неплохо. Виталий Абрамов возвращается после дисквалификации в звено к Арсению Грицюку и Егору Афанасьеву», — передает слова Ларионова Sport24.ru.

Напомним, полуфинал Канада - Россия состоится в ночь с 4 на 5 января. Начало матча в 2:00 мск. Канадцы на турнире в Эдмонтоне выиграли все пять своих матчей. В активе российских хоккеистов четыре победы (одна в овертайме) при одном поражении.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют США и Финляндия.