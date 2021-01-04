Игорь Ларионов: По Аскарову вопросов вообще нет. Когда нужно - он свое подтащит

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов заявил, что команда уверена в голкипере Ярославе Аскарове.

«По Аскарову вопросов вообще нет. Он ведущий игрок команды. Минусы есть всегда, но он переносит свое спокойствие на команду. Когда нужно — он свое подтащит. У нас в него полная вера.

От критики никуда не деться, это часть игры. Я сказал, чтобы ребята к этому относились спокойнее», — передает слова Ларионова Sport24.ru.

Напомним, в полуфинале молодежного чемпионата мира российские хоккеисты сыграют с командой Канады. Встреча состоится в ночь с 4 на 5 января. Начало матча в 2:00 мск.

Канадцы на турнире в Эдмонтоне выиграли все пять своих матчей. В активе российских хоккеистов четыре победы (одна в овертайме) при одном поражении.