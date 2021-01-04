Нападающий сборной Канады: Конечно, матч против России - это особенная игра

Нападающий сборной Канады Дилан Холлоуэй поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала молодежного чемпионата мира против России.

«Конечно, матч между Россией и Канадой — это особенная игра. Мы уже встречались с ними до начала турнира, это очень хорошая сборная. Русские играют по своей системе, долго держат шайбу. Нам нужно как можно внимательней играть в отборе и стараться доводить до конца каждый силовой прием.

Кроме этого, важна подстраховка, а в отбор нужно вступать максимально высоко, на границе чужой зоны», — цитирует хоккеиста TSN.

Напомним, полуфинал Канада - Россия состоится в ночь с 4 на 5 января. Начало матча в 2:00 мск.

Канадцы на турнире в Эдмонтоне выиграли все пять своих матчей. В активе российских хоккеистов четыре победы (одна в овертайме) при одном поражении.