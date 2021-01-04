Метсола, Баранцев, Жафяров и Чехович стали лучшими игроками 16-й недели регулярного чемпионата КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков 16-й недели регулярного чемпионата.

Среди вратарей ярче других проявил себя Юха Метсола из «Салавата Юлаева». Голкипер одержал две победы в двух матчах, отражая 96,30% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,98.

Защитник «Локомотива» Денис Баранцев признан лучшим в своем амплуа. В трех матчах недели хоккеист набрал 3 (0+3) очка и заработал показатель полезности +3.

Лучшим нападающим стал торпедовец Дамир Жафяров. В трех матчах форвард набрал 8 (2+6) очков.

Одноклубник Жафярова Иван Чехович назван лучшим новичком недели. В активе нападающего 4 (2+2) очка в трех играх.