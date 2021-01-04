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04 января 12:37
автор: Юрий Нечаев

«Барыс» обыграл «Амур» в серии буллитов

Клуб из Хабаровска потерпел пятое поражение подряд.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» - «Барыс» завершился победой гостей в серии буллитов со счетом 5:4 Б.

В составе хозяев шайбы на свой счет записали Александр Полунин, Дмитрий Лугин, Михал Йордан и Сергей Терещенко. У победителей отличились Мэтт Фраттин, Павел Акользин, Роман Старченко и Никита Михайлис. Решающий буллит реализовал Старченко.

В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место, набрав 47 очков после 39 матчей. «Амур» расположился на 10-й позиции (32 очка после 42 игр).

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Полунин, 14:25. Лугин, 17:40 (бол.). Йордан, 27:49. Терещенко, 52:07 (бол.) — Фраттин, 12:52. Акользин, 32:54. Старченко, 34:41. Михайлис, 52:55.
Победный буллит: Старченко, («Барыс»).

источник: «Советский спорт»
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