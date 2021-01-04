Вратарь сборной Канады - перед игрой с Россией: У меня мурашки по коже

Вратарь молодежной сборной Канады Девон Леви признался, что с нетерпением ждет полуфинальный матч чемпионата мира против команды России.

«Я в предвкушении матча с россиянами, надеюсь, что буду играть. Что я чувствую перед матчем Россия — Канада? У меня мурашки по коже! Не могу дождаться начала игры. Я уже играл против русских на международном уровне, с нетерпением хочу сыграть с ними снова. Это всегда очень интересно», — цитирует Леви TSN.

Напомним, полуфинал Канада - Россия состоится в ночь с 4 на 5 января. Начало матча в 2:00 мск.

Канадцы на турнире в Эдмонтоне выиграли все пять своих матчей. В активе российских хоккеистов четыре победы (одна в овертайме) при одном поражении.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют США и Финляндия.