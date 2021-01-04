Семен Чистяков: Никакого мандража перед матчем с Канадой нет

Защитник молодежной сборной России Семен Чистяков поделился эмоциями перед полуфиналом чемпионата мира против команды Канады.

«Никакого мандража нет. Все спокойно, все готовы показать свою лучшую игру. Кто-то еще не раскрылся. Будем доказывать, что мы сильнее канадцев. К ним всегда особый настрой. Мне кажется, никого из ребят не надо настраивать. Канада всегда принципиальный соперник для России», - приводит слова хоккеиста Sport24.ru.

Напомним, полуфинал Канада - Россия состоится в ночь с 4 на 5 января. Начало матча в 2:00 мск.

Канадцы на турнире в Эдмонтоне выиграли все пять своих матчей. В активе российских хоккеистов четыре победы (одна в овертайме) при одном поражении.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют США и Финляндия.